Майкоп, , 23:17 — REGNUM Беременная женщина, госпитализированная с подтверждённым заражением коронавирусом, вылечилась и родила здорового ребёнка в больнице Адыгеи. Об этом 16 апреля сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на своей странице в Instagram.

«Жизнь продолжается! Сегодня ночью в инфекционной больнице родился малыш — Кирилл!» — написал глава Адыгеи.

Кумпилов пояснил, что мать ребёнка была госпитализирована с выявленной коронавирусной инфекцией, но на сегодняшний день она здорова и родила здорового малыша. Глава региона призвал всех поздравить новорожденного и его родителей, а от себя пожелал малышу всегда быть здоровым и самым счастливым.

Пресс-служба главы Адыгеи уточняет, что вес ребёнка при рождении составил более трёх килограмм, женщину с ребёнком будут готовить к выписке после получения результатов контрольного тестирования на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 43 подтверждённых случаях заражения коронавирусом в Адыгее, из них один пациент скончался, 15 человек вылечились.

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