Скопье, , 00:15 — REGNUM За последние 24 часа на территории Северной Македонии было выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 1081 случаев заражения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, среди новых пациентов мэр Куманово — второго после столицы по числу заразившихся городу страны — Максим Димитриевски. Министр здравоохранения Македонии Венко Филипче помещен на домашнюю изоляцию из-за рабочего контакта с политиком.

Только за 16 апреля в Куманово было выявлено 43 случая заражения коронавирусом, причем 21 из них — медицинские работники.

121 гражданин страны уже одержал победу над коронавирусом, 46 пациентов погибли.

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