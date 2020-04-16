Екатеринбург, , 23:45 — REGNUM Выдача сухих молочных смесей для детей в Екатеринбурге возобновится уже в апреле 2020 года. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

Ранее главе региона пожаловались на отсутствие бесплатных детских смесей, которые предоставляются по льготе. Купоны на получение продукта жителям выдают, но не сами смеси.

По словам Куйвашева, поставки произойдут в 20-х числах апреля 2020 года.

«Искренне сожалею, что вам пришлось столкнуться с неудобствами», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России призвали не допустить роста цен на детские смеси. Обращение также хотели направить и профильному вице-премьеру.

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