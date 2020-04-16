Варшава, , 22:58 — REGNUM Власти Польши пока не планируют отменять режим закрытой границы, действующий в стране с середины марта в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции 16 апреля премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

По его словам, данная мера оказалась эффективной для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Санитарный контроль и ограничения на польской границе продолжат действовать «если в ближайшие две недели не произойдет ничего чрезвычайно оптимистичного», отметил Моравецкий.

Напомним, по последни данным на территории Польши выявлено 7918 случаев заражения коронавирусом, в том числе 147 за последние сутки, 314 пациентов с COVID-19 скончались.

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