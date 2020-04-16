Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Дистанционный режим работы для своих сотрудников продлила до конца мая в связи с угрозой распространения коронавируса американская компания Facebook. Об этом 16 апреля сообщил на своей странице в одноимённой социальной сети глава компании Марк Цукерберг.

Цукерберг пояснил, что компания потребовала от большинства своих сотрудников работать из дома по крайней мере до конца мая. Это позволит, по словам главы компании, обеспечить безопасные условия работы для тех, кто должен выполнять важные задачи, работая в офисе.

Глава Facebook отметил, что работа в дистанционном режиме не касается сотрудников, занимающихся анализом содержания учётных записей в социальных сетях, касающихся борьбы с терроризмом, предотвращению суицида и причинению вреда жизни и здоровью граждан.

Цукерберг уточнил, что штатный режим работы в компании не будет возобновлён ещё в течение «некоторого времени». В частности, все массовые мероприятия с количеством участников более 50 человек будут либо отменены вплоть до июня 2021 года, либо проведены в виртуальном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Facebook выявила с начала марта в одноимённой социальной сети около 40 млн записей с ложной информацией о COVID-19.

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