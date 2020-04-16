Тверь, , 22:42 — REGNUM Тверская область получила второй транш из федерального бюджета на выплаты медицинским работникам, которые трудятся в условиях борьбы с коронавирусом, об этом заявил 16 апреля губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Доплата врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом, должна составить 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу и работникам скорой помощи — 50 тыс. рублей, медсестрам, фельдшерам, водителям скорой — 25 тыс. рублей. Таким образом, в среднем зарплата реаниматологов у нас будет около 200 тыс. рублей с текущими зарплатами, врачей — до 140 тыс. рублей, медсестер и среднего персонала — не меньше 80 тыс. рублей. Мы очень благодарны нашим врачам и медицинским работникам за то, что они несут эту вахту и вкладывают в работу все свои силы и возможности», — сказал губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

Всего из резервного фонда Правительства РФ на поощрение медицинских работников в сложной эпидемиологической ситуации Минздраву России выделено 10,2 млрд рублей, Тверской области выделено свыше 48,2 млн рублей. Выплаты специалисты будут получать за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Игорь Руденя добавил также, что в Тверской области идёт работа по ускорению поставок аппаратов искусственной вентиляции легких и по оснащению коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящее время полностью готовы к приему больных средней тяжести 315 коек. В целом мощности коечного фонда в регионе планируют довести до 1300 единиц.