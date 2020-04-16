Тверь, , 22:35 — REGNUM В ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный Тверской области будут введены особые режимы — вслед за Удомлей и Конаково, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Губернатор Игорь Руденя 16 апреля в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь пояснил, что ранее принятые решения о введении дополнительных ограничений на территории Удомельского городского округа и в Конаково, где до 30 апреля 2020 года ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или пребывания, приняты на основании поступивших обращений от руководства Калининской АЭС и Конаковской ГРЭС.

«Это стратегические объекты, там работают большие коллективы и в целях их безопасности такое решение принято. Такие же просьбы поступили от ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный. Думаю, что в ближайшие часы мы такое решение примем, потому что там также есть стратегические объекты», — подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что в тех муниципалитетах, где соблюдаются все меры предосторожности, случаи заражения новым коронавирусом минимизированы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 17 марта в Тверской области введён режим повышенной готовности.