Москва, , 22:34 — REGNUM По неподтвержденным данным, крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» закрыла продажи авиабилетов на международные рейсы до 31 июля. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщают СМИ.

Напомним, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции авиасообщение в мире существенно сократилось. Фактически выполняются только немногочисленные регулярные рейсы между столицами государств, когда необходимо доставить застрявших в других странах из-за карантина граждан домой.

На сегодняшний день сдержать пандемию в мировом масштабе пока не удается — во многих странах фиксируется рост числа зараженных. Сказать точно, когда именно коронавирус удастся победить, на данный момент невозможно. Инфекционисты предупреждают, что осенью может вспыхнуть вторая волна эпидемии.