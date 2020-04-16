Париж, , 22:31 — REGNUM Число жертв эпидемии коронавируса во Франции приблизилось к 18 тысячам человек, 16 апреля сообщает Agence France-Presse.

Минздрав Франции сообщил, что число погибших от COVID-19 за сутки увеличилось на 4% до 17 920 человек. Общее число инфицированных SARS-CoV-2 в стране достигло 108 847.

В то же время число пациентов в палатах интенсивной терапии снизилось до 6248 с пикового значения 7148, достигнутого 1 апреля.

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