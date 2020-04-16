Тверь, , 22:24 — REGNUM Более 20 тысяч продуктовых наборов будет передано одиноким пожилым людям, которые находятся в режиме самоизоляции и нуждаются в помощи, в Тверской области в рамках благотворительного марафона #Заботарядом — с 16 апреля волонтёры акции взаимопомощи #МыВместе приступили к доставке наборов, об этом рассказал губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Более 600 волонтёров присоединились к этому проекту. На основе поступивших заявок волонтерами будет доставлено более 20 тысяч наборов. Хотел бы поблагодарить предпринимателей, которые выступили с инициативой этого проекта. Это федеральные и региональные предприятия. Это по-настоящему доброе дело», — отметил Игорь Руденя во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» 16 апреля.

Только за первый день работы волонтёры развезли наборы более чем по 150 адресам в Твери. Сегодня же в города и районы Верхневолжья из Твери направлены фуры с первой партией из 10 тысяч продуктовых наборов. Ещё десять тысяч наборов будут переданы нуждающимся на следующей неделе.

В состав набора входят: освященный пасхальный кулич, макароны, подсолнечное масло, пшеничная мука, круглый рис, сахар-песок, сгущенное молоко, соль и чай. Однако это не окончательный вариант — комплектация продуктовых пакетов может меняться по мере присоединения к благотворительному марафону новых партнеров и поступления пожертвований от физических лиц.

На призыв помочь уже откликнулись ОАО «Волжский пекарь», Тверская швейная фабрика, компания «Интер-Кар» (официальный дилер компании Škoda в Твери), сеть аптек «36,6 Здоровье», тверской производитель защитных масок компания «Здоров», компания «Билайн», IT-компания Accenture, студия дизайна Holmax, ООО «ТУШ», компания Paulig, транспортная компания ООО «ИТЕКО Россия», федеральный проект «Дари еду». Узнать о том, как стать волонтером акции #МыВместе и оказать поддержку в рамках благотворительного марафона #Заботарядом, можно по телефону горячей лини» 8−800−600−31−99, а также на сайте заботарядом.рф.