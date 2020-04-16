Москва, , 22:10 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов предложил альтернативу проведению единого государственного экзамена в 2020 году.

«Можно ведь поставить средний балл за последние три года, принять во внимание участие в различных соревнованиях и так далее», — предложил Зюганов.

Он напомнил, что ЕГЭ был навязан России.

Парламентарий также обратил внимание на то, что Олимпиада, которая должна была пройти в Японии, перенесена.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне коронавируса закрыты школы, однако дистанционное обучение обнаружило массу проблем в отечественном образовании.