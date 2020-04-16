Аддис-Абеба, , 22:10 — REGNUM Число носителей коронавирусной инфекции в Африке на данный момент превышает 17 тысяч, 16 апреля сообщает Africa CDC.

Центр контроля заболеваний Африканского союза также сообщает о 910 погибших от COVID-19 в странах континента с начала эпидемии.

Самыми пострадавшими от эпидемии по числу смертельных случаев являются страны Северной Африки, однако больше всего выявленных случаев заражения, более 2500, в ЮАР.

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