Рига, , 22:02 — REGNUM Часть ограничительных мер в Латвии, введенных из-за распространения коронавируса, придётся оставить до конца 2020 года. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил эксперт Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC) Латвии Юрий Перевозчиков.

«Пока нет вакцины в нашем распоряжении остаются только набор мер не связанных с медициной: дистанция и гигиена. Ничего другого не остаётся», — сказал он.

Он заметил, что существуют два главных критерия, чтобы начать снимать введённые ограничения. Первое — снижение числа заразившихся коронавирусом в течение четырёх недель подряд. Второе — неперегруженная медицинская система, отметил Перевозчиков.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.