Щёкино, Тульская область, , 21:53 — REGNUM Щёкинский филиал Тульской областной стоматологической поликлиники временно закрыт на карантин в связи с выявлением коронавируса у одной из сотрудниц. Об этом сообщает 16 апреля пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В ведомстве отметили, что у сотрудников, контактировавших с заболевшей, взяты анализы на коронавирус, до получения результатов они изолированы на дому. Определён список пациентов, контактировавших с заболевшей, у них также будут взяты анализы.

Сообщается, что работа поликлиники приостановлена до 29 апреля для проведения противоэпидемических мероприятий и дезинфекции помещений.

Напомним, в Тульской области выявлено уже 174 случая заражения новым коронавирусом, 44 из которых — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тульской области подтвердили 44 новых случая заражения SARS-CoV-2