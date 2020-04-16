Нью-Йорк, США, , 21:51 — REGNUM Семь штатов на северо-востоке США продлили карантинные меры до 15 мая, 16 апреля сообщает агентство Reuters.

Одним из штатов является Нью-Йорк, который более всего пострадал от эпидемии коронавируса. На прошлой неделе ограничения до 15 мая продлил Лос-Анджелес, 15 апреля — округ Колумбия.

Отметим, в настоящий момент в США подтверждено более 640 тыс. случаев COVID-19, 30 920 человек умерли от заболевания.

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