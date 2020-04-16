Нью-Йорк, США, , 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении.

Гутерреш «В условиях нарастания глобальной рецессии в 2020 г. могут произойти сотни тысяч дополнительных случаев детских смертей».

Он обратил внимание на то, что детям не во всех странах доступно полноценное дистанционное обучение, на которое вынуждены перейти школы из-за пандемии.

Также, по его словам, дети в школе получают питание, которое не могут обеспечить им в семье, — такова ситуация для половины детей планеты. Тем более что и до вспышки коронавируса было известно: многие дети недоедают.

Гутерреш призвал уделять в условиях пандемии приоритетное внимание самым уязвимым группам детей, то есть детям в конфликтных ситуациях, детям-беженцам и детям-инвалидам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мире, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом приблизилось к двум миллионам.

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