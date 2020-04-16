Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении.
Он обратил внимание на то, что детям не во всех странах доступно полноценное дистанционное обучение, на которое вынуждены перейти школы из-за пандемии.
Также, по его словам, дети в школе получают питание, которое не могут обеспечить им в семье, — такова ситуация для половины детей планеты. Тем более что и до вспышки коронавируса было известно: многие дети недоедают.
Гутерреш призвал уделять в условиях пандемии приоритетное внимание самым уязвимым группам детей, то есть детям в конфликтных ситуациях, детям-беженцам и детям-инвалидам.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мире, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом приблизилось к двум миллионам.
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