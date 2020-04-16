Ульяновск, , 21:35 — REGNUM В Ульяновской области 18 апреля для стабилизации эпидемиологической ситуации вводят карантин в двух посёлках Карсунского района. Об этом сообщил на своей официальной странице в «Инстаграмме» губернатор Сергей Морозов.

В Карсунском районе официально выявлено 92 случая заражений новой коронавирусной инфекцией, а под наблюдением врачей находятся свыше 930 жителей муниципалитета.

«Принял решение, что с 00:00 часов 18 апреля на территории Карсуна и Языково мы вводим карантин», — сообщил губернатор, находясь в Карсуне.

По его словам, указ будет подписан 17 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля в Карсунском районе работает «целая команда врачей и среднего медицинского персонала», дополнительные бригады скорой помощи.

По состоянию на 16 апреля, в Ульяновской области выявлено 123 пациента с коронавирусом, в том числе за последние сутки подтверждено 19 случаев заражения. Два пациента выздоровели.

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