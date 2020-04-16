Грозный, , 21:31 — REGNUM До 115 человек возросло количество пациентов с выявленным заражением коронавирусом в Чечне. Об этом 16 апреля сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов в эфире телеканала «Грозный».

По данным министра, в Чечне на настоящее время выявлено 115 случаев заражения коронавирусом, из них 15 человек выздоровели и выписаны, пять человек погибли. За сутки количество подтверждённых случаев заражения возросло на десять.

По словам Сулейманова, больше тысячи человек, прибывших из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, находятся под наблюдением медиков.

Сулейманов отметил, что развитие дальнейшей эпидемиологической ситуации в регионе будет во многом зависеть от соблюдения населением режима самоизоляции и карантинных мер.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изобретении в Чечне защитных экранов-визоров для врачей.

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