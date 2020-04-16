Берлин, , 21:21 — REGNUM Организаторы выставки видеоигр Gamescom заявили, что они в любом случае намерены провести её в 2020 году. Об этом 15 апреля они сообщили на официальной странице мероприятия в Twitter.

«Gamescom 2020 обязательно состоится в цифровом формате», — написала администрация аккаунта.

https://twitter.com/gamescom/status/1250483400038907904

Ранее власти Германии объявили, что проведение всех публичных мероприятий в стране будет запрещено до августа 2020 года. О том, как именно Gamescom 2020 будет проходить в цифровом формате, администрация выставки сообщит позднее, однако она уже заявила, что программа тех мероприятий, которые и так должны были пройти в онлайн-формате, будет расширена.

Стоит отметить: организаторы Gamescom ещё 31 марта 2020 года заявили, что они в любом случае намерены провести выставку в 2020 году, однако не решили, в каком именно формате. Оффлайн-мероприятие традиционно ежегодно проходило в Кёльне (Германия) в августе.

Читайте ранее в этом сюжете: Организаторы выставки видеоигр Gamescom 2020 рассказали о своих планах