Йошкар-Ола, , 21:00 — REGNUM Из резервного фонда правительства Марий Эл министерству здравоохранения республики будет выделено 8 млн рублей. Средства направят на закупку респираторов и защитных костюмов для медиков, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

В настоящее время в республике уже развернуто 470 коек для пациентов с коронавирусом.

«Волжская центральная городская больница — 70 коек, Мари-Турекская — 50 коек, Звениговская ЦРБ — 40 коек, Козьмодемьянская межрайонная больница — 40 коек», — отметила глава марийского минздрава Марина Панькова.

Также пациентов принимают в Детской республиканской клинической больнице, Медведевской ЦРБ оказывает неотложную помощь «с экстренной хирургической патологией, куда помещены пациенты с внебольничной пневмонией и с подозрением на ковидную инфекцию».

«Конечно, мы надеемся, что в ближайшее время достигнем так называемого плато и дальше будет снижение, но пока это только наши надежды. А сегодня мы вынуждены самым активным образом наращивать количество койко-мест, обеспечивать их медицинским оборудованием и кислородом», — добавил глава республики Александр Евстифеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл за минувшие сутки подтвердили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе выявлено 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всех прибывающих в республику из других регионов обязали соблюдать полную изоляцию в течение 14 дней. В случае нарушения карантина гражданам грозит штраф