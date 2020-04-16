Париж, , 20:56 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом во Франции достигло 108 847, сообщил 16 апреля гендиректор французского управления здравоохранения Жером Саломон.

За минувшие сутки во Франции количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2641.

Количество летальных исходов вследствие инфицирования вирусом SARS-CoV-2 во Франции достигло 17 920, причём более 11 тысяч человек скончались в медицинских учреждениях.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди членов экипажа французского авианосца «Шарль де Голль» практически у семи сотен человек тест на коронавирус дал положительный результат.

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