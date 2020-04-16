Москва, , 20:53 — REGNUM Распоряжение использовать и распределять для лечения COVID-19 препарат гидроксихлорохин издало 16 апреля правительство Российской Федерации.

Незарегистрированный китайский препарат с международным незапатентованным названием гидроксихлорохин был поставлен на безвозмездной основе России из Китая. Государственному бюджетному учреждению «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава РФ было поручено осуществить применение, хранение, распределение и передачу препарата гидроксихлорохин медицинским организациям, осуществляющим оказание медпомощи пациентам с выявленной коронавирусной инфекцией либо с подозрением на заражение SARS-CoV-2.

Мониторинг эффективности и безопасности применения лекарственного препарата гидроксихлорохина будет осуществлять Роспотребнадзор. Препарат передаётся медицинским организациям на безвозмездной основе.

Всего китайской стороной было передано России 68 600 упаковок таблетированного препарата гидроксихлорохин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о расширении Минздравом РФ списка препаратов, рекомендованных врачам для лечения и профилактики COVID-19 у пациентов.

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