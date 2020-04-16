Краснодар, , 20:51 — REGNUM Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Краснодара закрыли на 14-дневный карантин, причиной стало групповое заражение коронавирусом среди сотрудников больницы.

Ранее, по информации оперативного штаба, в отделение травматологии БСМП поступила 78-летняя женщина с закрытым переломом левой бедренной кости. Спустя несколько дней у пациентки появились признаки ОРВИ, затем у женщины подтвердили пневмонию. Женщину перевели в инфекционную больницу, и в тот же день женщина скончалась.

Позже, сообщили «Кубанские новости», в городской больнице скорой помощи у ряда сотрудников стали выявлять заражение коронавирусом. В настоящее время приём пациентов в больнице приостановлен, те пациенты, которые там уже находились, получают лечение, параллельно проводится тестирование сотрудников и пациентов на коронавирус, ведётся дезинфекция помещений.