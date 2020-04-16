Санкт-Петербург, , 20:57 — REGNUM Петербуржцы, которые не хотят оказаться с коронавирусом на спешно развернутых больничных койках «под открытым небом», должны строго соблюдать режим самоизоляции. Об этом заявил первый заместитель главы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

Стадион «Газпром Арена» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля индекс самоизоляции Петербурга, по данным сервиса «Яндекса», продолжил снижение. Днем он перешел в красную, самую низшую зону, составив 2,4 балла, что значит, что «на улице очень много людей».

По мнению Сараны, не нужно быть вирусологом, чтобы понять, как действует механизм заражения коронавирусом. «Давайте соберем в людном месте миллион человек, а среди них будет 2−3 зараженных коронавирусом, они погуляют в этой массе людей в течение 10−20 минут, и через 3−4 дня мы будем иметь порядка миллиона заболевших», — пояснил чиновник.

Он подчеркнул, что на подобное число заболевших никогда не хватит аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). И когда петербургские больницы будут переполнены, организовать койки на улице, как это произошло в Италии, будет не так «комфортно».

»Какие бы усилия ни предпринимал город, невозможно будет купить столько аппаратов ИВЛ, развернуть столько коек. То, что вы видите в Покровской больнице — результат халатного отношения к самоизоляции. Мы не в Италии, там люди лежат на улице, под открытым небом, кровати стоят на песке, но там тепло, у нас так не получится. Если вы не хотите лежать на «Газпром Арене», чтобы вам там оказывали помощь, то лучше посидеть дома», — заключил Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург самоизолировался почти хуже всех в стране