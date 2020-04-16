Тбилиси, , 20:42 — REGNUM Полный запрет на передвижение легковых машин введён в Грузии до 21 апреля, сообщил 16 апреля журналистам советник грузинского премьер-министра по международным делам Ираклий Чиковани.

Запрет начнёт действовать 17 апреля с 12:00 (время местное). Меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Грузии до 10 мая ввели запрет на авиарейсы. Введён запрет на въезд в грузинскую столицу и выезд из неё — то же самое с крупными городами страны.

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