Москва, , 20:38 — REGNUM Жители Москвы с диагнозом ОРВИ будут оштрафованы в случае нарушения режима самоизоляции. Об этом сообщили 16 апреля в оперативном штабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«На них распространятся все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтверждённым диагнозом COVID-19», — приводит комментарий штаба ТАСС.

Напомним, за нарушение режима самоизоляции в Москве предусмотрен штраф для граждан в размере до пяти тысяч рублей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что все случаи ОРВИ в столице будут расцениваться как подозрение на коронавирус и на таких пациентов будет распространяться предписание главного санитарного врача об обязательной самоизоляции.

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