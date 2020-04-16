Москва, , 20:30 — REGNUM Наибольшее количество зараженных новым коронавирусом в Российской Федерации ожидается через полтора — два месяца. Об этом сегодня, 16 апреля, заявил доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев.

Он обратил внимание, что с каждым днем в России регистрируется всё большее число зараженных коронавирусом. По мнению Малышева, пик числа зараженных будет наблюдаться в июне — июле. К такому же мнению, по словам Малышева, приходит большинство экспертов.

Малышев подчеркнул, что цифры не должны пугать медиков, какими бы они ни были.

По мере приближения к пику число зараженных будет расти.

«К сожалению, количество умерших также будет нарастать», — отметил инфекционист.

Спад эпидемии начнется в сентябре.

Напомним, что на сегодняшний день в России выявлено 27 983 случая заражения коронавирусом. Скончались 232 человека, выздоровели — 2304 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доктор Леонид Рошаль считает, что пик эпидемии коронавирусной инфекции в России уже близко, так как власти принимают правильные меры для предотвращения распространения инфекции.