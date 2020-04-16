Сингапур, 16 апреля 2020, 20:30 — REGNUM В Сингапуре зарегистрировано максимальное число случаев COVID-19 за сутки, 16 апреля сообщает агентство Reuters.
Минздрав Сингапура подтвердил 728 выявленных случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев достигло 4427. 654 новых случаев были выявлены среди рабочих-мигрантов.
О новых смертях от COVID-19 пока не сообщается. Число жертв коронавирусной инфекции в Сингапуре равно десяти.
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