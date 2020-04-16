Черкесск, , 20:14 — REGNUM Ещё 15 новых случаев заражения SARS-CoV-2 подтверждено в Карачаево-Черкесии. Об этом 16 апреля сообщает оперативный штаб региона по противодействию COVID-19.

По состоянию на 18:00 мск в регионе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, все инфицированные являются контактными лицами пациентов с ранее подтверждённым заражением SARS-CoV-2.

Всего на сегодняшний день в Карачаево-Черкесии подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом, из них 12 человек госпитализированы, остальные проходят курс лечения в изоляции под наблюдением медиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Карачаево-Черкесии соблюдение гражданами режима самоизоляции на предприятиях будут проверять пять рабочих групп, в которые вошли работники мэрии города Черкесска и сотрудники МВД.

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