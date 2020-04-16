Анкара, , 20:12 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Турции достигло 74 193, сообщили 16 апреля в турецком минздраве.

За минувшие сутки в Турции выявлен ещё 4801 случай заражения коронавирусом и зарегистрировано ещё 125 летальных исходов.

Общее количество летальных исходов инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Турции достигло 1643. Излечились 7089 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции в выходные дни введён комендантский час. Власти страны решили в рамках борьбы с распространением коронавируса объявить амнистию.

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