Кишинёв, , 20:11 — REGNUM Каждый шестой работающий житель Молдавии потерял работу из-за эпидемии коронавируса, еще столько же боятся потерять ее в ближайшее время, а работать в условиях карантина продолжают около половины молдаван. Как сообщило издание NewsMaker.md, таковы данные соцопроса кишиневского центра IDIS Viitorul о влиянии эпидемии COVID-19 на социальную и экономическую ситуацию в Молдавии.

Также опрос показал, что около 85% молдавских гастарбайтеров не планируют возвращаться домой в ближайшее время. 7% опрошенных сообщили, что члены их семьи вернулись в Молдавию из-за рубежа из-за эпидемии.

При этом более 95% граждан Молдавии поддерживают карантинные меры, введенные властями.

Опрос проводился с 31 марта по 12 апреля. В нем приняли участие 1104 респондента.

ИА REGNUM напоминает, что в общей сложности за рубежом находятся около 1 млн. из примерно 3,5 млн граждан Молдавии. Более половины из них — в России, на втором месте — Италия. В последние годы переводы от гастарбайтеров составляли около 20% ВВП Молдавии.