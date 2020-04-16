Тбилиси, , 19:59 — REGNUM

Вслед за потребительскими марлевыми повязками в Грузии началось свое производство специальных защитных медицинских масок, сообщила пресс-служба правительства Грузии.

Маски выпускает грузинская компания «Респиратор», которая при поддержке правительства и дипломатического корпуса сумела закупить за рубежом оборудование и сырье для налаживания производства. На начальном этапе компания будет выпускать 110 тысяч масок в день.

По информации директора компании «Респиратор» Сергея Галустяна, 20 апреля они ожидают поступления еще одной производственной линии, после монтажа и налаживания которой смогут выпускать по 220−250 тысяч медицинских масок в сутки.

«Это трехслойные маски, в которых имеется слой-фильтратор №2. Сегодня получить это сырье очень трудно, так как все страны экспорт этого материала закрыли, но нам удалось уладить этот вопрос при помощи наших послов и дипломатического корпуса», — заявил директор предприятия.

16 апреля на предприятии побывали премьер-министр Грузии Георгий Гахария и министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, которые подтвердили, что производимые грузинской компанией маски полностью отвечают предъявляемым к такой продукции требованиям и проверены Национальным центром по контролю заболеваний Грузии.

Премьер также сообщил, что фонд «Карту», учредителем которого является лидер правящей партии «Грузинская мечта» олигарх Бидзина Иванишвили, закупит у компании «Респиратор» 4 миллиона медицинских масок и передаст их правительству. Эти маски будут предназначены для медперсонала различных клиник и медицинских центров, где лечат больных коронавирусом.

«Важен тот факт, что группа «Карту» обязалась закупить первые 4 миллиона масок, произведенных на этом предприятии, и передать их в дар государству. Конечно, в первую очередь, эти маски будут переданы нашему медицинскому сектору, который находится на передовой линии борьбы с COVID-19», — заявил премьер и выразил благодарность фонду «Карту» как за эту помощь, так и за 100 миллионов лари, которые ранее фонд Бидзины Иванишвили перечислил в правительственный фонд по борьбе с коронавирусом.

Компания «Респиратор» была основана в 2017 году в рамках государственной программы «Производи в Грузии».