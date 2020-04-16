Донецк, , 19:58 — REGNUM Уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено генпрокуратурой ДНР в отношении врача, сообщает 16 апреля «Донецкое агентство новостей».

Уточняется, что дело завели «в отношении врача одной из республиканских больниц по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 275 УК ДНР». Медработника подозревают «в нарушении по неосторожности санитарно-эпидемиологических правил», повлёкшем массовое заболевание людей.

Врач может быть, в случае признания судом его вины, оштрафован (штраф может быть назначен в размере до одного миллиона рублей) или получить срок до трёх лет. Отмечается, что это первое уголовное дело в отношении представителя системы здравоохранения ДНР, заведённое в условиях распространения вируса SARS-CoV-2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 достигло 32. Двое из заражённых — медицинские работники.

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