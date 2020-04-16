Астрахань, , 19:55 — REGNUM В Астрахани Областная инфекционная клиническая больница имени А. М. Ничоги вечером 16 апреля перестала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил вице-губернатор — председатель правительства Астраханской области Александр Шарыкин.

Пациентов будет принимать Александро-Мариинская больница, на базе которой развёрнут госпиталь. Там создаются инфекционные койки, подключенные к кислороду. Таких мест в больнице собираются создать 400.

«Инфекционную больницу мы отводим назад, чтобы дать возможность навести там порядок, разобраться с очагом заболевания», — рассказал Шарыкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, причиной возникновения очага заражения коронавирусом в областной инфекционной больнице вице-губернатор назвал нарушения в работе и недочёты главного врача, Виктора Акишкина, который 16 апреля был отправлен в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-губернатор прокомментировал отставку главврача астраханской больницы