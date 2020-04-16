Москва, , 19:49 — REGNUM Люди думают о переезде из крупных городов из-за недоверия к власти и боязни безработицы. Об этом 16 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Русского экономического общества им. Шарапова, профессор МГИМО Валентин Катасонов.

«Конечно, сейчас 90% людей с удовольствием бы сбежало из городов. Но они оказались в мышеловке», — сказал эксперт.

По его информации, «тенденция переезда из городов есть», но в основном пока она проявляется среди дачников, которые покинули город в карантинный период и «пашут землю».

«Прекрасно понимают, что может быть дефицит продовольствия и дефицит денег. Поэтому люди действительно хотят иметь какие-то минимальные гарантии для своего существования. К сожалению, власть таких гарантий не дает, и люди предпочитают рассчитывать на свои собственные руки, на самих себя», — сказал Катасонов.

Профессор считает, что жители ожидают повышения безработицы в городах, а также не исключают появление новых эпидемий в будущем, что действительно приводит к идеям отъезда и смены среды обитания.

По его мнению, на настроение граждан скажутся дальнейшие события: если после 30 апреля карантин продолжится, то тенденция усилится.

Ранее аналитики «Россельхозбанка» выступили с прогнозом, что из городов обратно в деревни уедут жить 2−3 миллиона россиян.