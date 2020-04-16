Нью-Йорк, США, , 19:47 — REGNUM За прошедшие сутки 606 пациентов скончались от последствий заболевания COVID-19 в американском штате Нью-Йорк. Об этом 16 апреля сообщил журналистам в ходе пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Губернатор штата сообщил, что за сутки от последствий заражения коронавирусом погибли 606 человек, но при этом снизилось количество пациентов, госпитализированных с выявленным заражением коронавирусом. За прошедшие сутки количество госпитализированных составило 1996, тогда как в предыдущие сутки это число составляло 2753 человек.

Куомо указал, что общее количество госпитализированных с заражением коронавирусом снизилось с 18 335 до 17 735 пациентов. При этом глава штата отметил, что количество пациентов, которым требуется аппарат искусственной вентиляции лёгких, снижается уже четвёртые сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало. что в США количество случаев летального исхода среди больных с выявленным заражением коронавирусом составило более 28 тысяч.

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