Астрахань, , 19:45 — REGNUM В Астрахани нарушения в работе Областной инфекционной клинической больницы имени А. М. Ничоги привели к тому, что в больнице возник очаг заражения коронавирусом. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказал вице-губернатор — председатель правительства Астраханской области Александр Шарыкин, комментируя отставку главврача больницы.

«Что касается инфекционной клинической больницы, губернатор принял решение в части тех предложений, которые подготовила исполняющий обязанности министра здравоохранения, о том, что сегодня в целях наведения порядка инфекционной больнице нужен новый руководитель. В этом учреждении потеряна управляемость. Мы должны дать человека, который сможет разобраться и навести порядок», — заявил Шарыкин.

По его словам, больница приняла «первый удар» в борьбе с коронавирусом и дала время развернуть госпиталь в Александро-Мариинской больнице, однако теперь медикам предстоит локализовать источник заболевания в самой больнице.

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