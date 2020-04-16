Астрахань, 16 апреля 2020, 19:45 — REGNUM В Астрахани нарушения в работе Областной инфекционной клинической больницы имени А. М. Ничоги привели к тому, что в больнице возник очаг заражения коронавирусом. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказал вице-губернатор — председатель правительства Астраханской области Александр Шарыкин, комментируя отставку главврача больницы.
По его словам, больница приняла «первый удар» в борьбе с коронавирусом и дала время развернуть госпиталь в Александро-Мариинской больнице, однако теперь медикам предстоит локализовать источник заболевания в самой больнице.
Читайте ранее в этом сюжете: В Астрахани уволили главврача инфекционной больницы