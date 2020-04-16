Йошкар-Ола, , 19:41 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба глава Марий Эл Александр Евстифеев подчеркнул, что ситуация с соблюдением жителями республики режима самоизоляции пока не улучшается как в Йошкар-Оле, так и в районах республики. Он обратил внимание на исполнение еще одного документа — Указа об утверждении перечня органов исполнительной власти Марий Эл и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

«У нас в последние дни обозначен заметный рост пандемии, что обусловлено двумя обстоятельствами. Одно — это недостаточная самодисциплина граждан, второе — активная работа нашего территориального управления Роспотребнадзора по проведению большого количества анализов», — отметил Евстифеев.

Глава управления Светлана Булатова подтвердила, что республика находится в числе десяти регионов России, где проводится наибольшее число исследований на коронавирус на 100 тыс. населения. До настоящего момента в республике проведено около 9 тыс. исследований, под наблюдением остаются 737 человек. Также она добавила, что среди всех выявленных случаев заражения, 35% переносят коронавирус бессимптомно, ещё 35% — в лёгкой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, также теперь всех прибывающих в республику из других регионов обязали соблюдать полную изоляцию в течение 14 дней. В случае нарушения карантина гражданам грозит штраф.