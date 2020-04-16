Москва, , 19:41 — REGNUM Приостановка выдачи виз германскими генконсульствами и посольством в РФ продлена до 15 мая, сообщили 15 апреля в пресс-службе посольства Германии в России.

Отмечается, что лишь в исключительных случаях германские диппредставительства в РФ примут заявления на получение визы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в РФ на сегодняшний день случаи заражения коронавирусом подтверждены во всех регионах. Последней стала Республика Алтай.

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