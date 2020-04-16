Москва, , 19:40 — REGNUM В Москве всем пациентам с ОРВИ врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус». Об этом сегодня, 16 апреля, заявила журналиста вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

По словам Раковой, коронавирус активно распространяется внутри Москвы и сейчас уже сложно на ранних стадиях отличить заражение коронавирусом от обычного ОРВИ.

«Вирус уже активно распространяется внутри города. В этих условиях отличить раннюю степень коронавируса от простого ОРВИ достаточно сложно», — сказала Ракова.

Именно поэтому было принято решение в случае ОРВИ ставить диагноз «подозрение на коронавирус».

«Поэтому по предложению клинического комитета мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем расценивать как подозрение на коронавирус», — пояснила чиновница.

В целом, эпидемиологическая ситуация в городе остается тяжелой, отметила Ракова. Ежедневно фиксируется рост заболевших, при этом среди них все меньше людей, которые имеют в эпидемиологическом анамнезе поездку за рубеж.

Кроме того, Ракова добавила, что все пациенты с ОРВИ в столице будут помещаться под амбулаторное наблюдение. Такое наблюдение предполагает, что будет осуществляться ежедневный контроль за состоянием здоровья пациента через телефонный обзвоны.