Астрахань, , 19:32 — REGNUM В Астрахани покинул пост главный врач Областной инфекционной клинической больницы имени А. М. Ничоги Виктор Акишкин. Как сообщает ИА, об этом 16 апреля заявил вице-губернатор Александр Шарыкин.

Исполнять обязанности главного врача инфекционной больницы с 17 апреля будет Надежда Ларина. До этого она занимала должность начальника медицинской службы Александро-Мариинской больницы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в отставку ушёл региональный министр здравоохранения Фёдор Орлов, работу которого раскритиковал губернатор Игорь Бабушкин. Глава региона заявил, что профильное министерство и медицинские учреждениями не действуют скоординировано.

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