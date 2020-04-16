Рим, , 19:28 — REGNUM Прибытия новых гуманитарный авиарейсов с грузом аппаратов для искусственной вентиляции лёгких из России ожидают власти Италии. Об этом 16 апреля заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, выступая в режиме видеоконференции перед Сенатом итальянского парламента.

Луиджи ди Майо напомнил, что в Италию из России прибыло пять гуманитарных рейсов с медицинскими масками, защитными костюмами, медицинским оборудованием, станциями санитарной обработки крупных площадей и другим востребованным в условиях эпидемии грузом. Прибытие авиарейсов с новыми аппаратами ИВЛ ожидается в Италии в ближайшее время.

Ди Майо отметил, что, кроме России, помощь в Италию прибывала и из других стран мира, в том числе из США и Китая, а также из стран Европы. Глава итальянского МИДа перечислил помощь, поступившую из стран-участниц ЕС, отметив, что полученная помощь не может изменить «панораму альянсов, к которым Италия принадлежит исторически и культурно». Такое предположение Ди Майо назвал невозможным, отметив, что помощь в страну поступает из многих государств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении лидера итальянской «Лиги» Маттео Сальвини, что Евросоюзу недостаточно извиниться перед Италией за своё поведение в начале пандемии коронавируса, стране нужна финансовая помощь.

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