Рим, , 19:21 — REGNUM По данным на вечер четверга, 16 апреля, в Италии умерли 22 170 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 525, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днём ранее показатель увеличился на 578.

Выздоровели 40 164 человек, за день этот показатель увеличился на 2072 (днём ранее — на 968).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 3786 (днём ранее — на 2667). В настоящее время заражены 106 607 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 168 941.