Йошкар-Ола, , 19:21 — REGNUM В Марий Эл всех прибывающих в республику из других регионов обязали соблюдать полную изоляцию в течение 14 дней. В случае нарушения карантина гражданам грозит штраф, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«При появлении первых респираторных симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций», — уточнил глава республики Александр Евстифеев.

Он добавил, что получил много сообщений от глав районов, о приезжающих в республику жителях, которые работают «вахтовым методом».

Евстифеев напомнил, что с 16 апреля закрываются для посещения все храмы республики и кладбища, за исключением захоронения.

«Такие же указы есть от Митрополита Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна, епископа Волжского и Сернурского Феофана, согласно которым с 14 часов 16 апреля закрыты храмы для посещения прихожанами. Аналогичный указ состоялся и муфтия регионального Духовного управления мусульман», — заключил Евстифеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл за минувшие сутки подтвердили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе выявлено 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией. После полного выздоровления выписаны восемь пациентов марийских клиник. Скончалась одна пациентка от обострения хронических заболеваний.