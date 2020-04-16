Лондон, , 19:20 — REGNUM Введённый из-за пандемии общенациональный карантин продлён в Великобритании на три недели, сообщил 16 апреля журналистам британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

Напомним, в Великобритании число выявленных случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 достигло 103 093, летальных исходов в стране 13 729.

Читайте подробнее: Британия вошла в число стран с числом случаев COVID-19 более 100 тысяч

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в стране могут и после отмены карантинных мер сохранить меры «социального дистанцирования».

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании сохранят «социальное дистанцирование» до разработки вакцин