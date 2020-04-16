Железногорск, Курская область, , 19:20 — REGNUM В городе Железногорске (Курская область) снято круглосуточное дежурство на контрольно-пропускных пунктах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, соответствующее распоряжение подписал губернатор Роман Старовойт.

Спецслужбы вместо проверок на КПП займутся патрулированием города. Сотрудникам городских предприятий, проживающим за пределами Железногорска, выдали маршрутные листы. Круглосуточное дежурство на контрольно-пропускных пунктах на въезде в город Курчатов сохраняется до 30 апреля. По данным региональных властей, такое решение было принято по согласованию с руководством «Росатома».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на остальной территории региона с 16 апреля ужесточили контроль за соблюдением самоизоляции.

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