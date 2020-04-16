Москва, , 19:19 — REGNUM Иностранным лидерам, планировавшим приехать в Москву для участия в мероприятиях на День Победы, будет рекомендовано отложить свои визиты. Об этом агентству ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, это так», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, означает ли заявление президента РФ Владимира Путина о переносе Парада Победы намерение Кремля попросить иностранных гостей отменить визит в столицу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил о переносе Парада Победы и мероприятий, связанных с 9 мая.