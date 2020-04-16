Казань, , 19:23 — REGNUM В систему цифровых пропусков в Татарии добавлена новая цель — посещение военкомата. Для этого необходимо отправить смс-сообщение с указанием цели «1» — посещение суда/военкомата.

Такой пропуск можно оформить раз в месяц на один час. С 13 апреля в республике появилась еще одна новая цель для выхода из дома, «цель 10» — посещение офисов МФЦ и отделений ПФР, информирует пресс-служба мэрии Казани.

Самозанятые жители Татарии тоже с 13 апреля получили возможность осуществлять свою профессиональную деятельность.

Проконсультироваться по цифровым пропускам в республике можно обратившись по телефону в контакт-центр: 8 (800) 250-90-33 . Также пропуск для выхода из дома в период самоизоляции можно оформить через личный кабинет на сайте covid19.tatarstan.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 14 апреля выдано более 3 млн смс-разрешений на выход из дома. В системе цифровых пропусков уже зарегистрированы около 1 млн жителей республики.

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