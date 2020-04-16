Липецк, , 19:12 — REGNUM В Липецкой области с 16 апреля началась выплата ветеранам единоразовой материальной помощи к 75-летнему юбилею Победы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-служба областной администрации, деньги выплачиваются из регионального резервного фонда.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат выплату по семь тысяч рублей, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, — две тысячи рублей, труженики тыла, вдовы и вдовцы погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны — 1,5 тысячи рублей. Эти выплаты получат более 11 тысяч жителей региона. Деньги перечислят на счета граждан, а на дом доставят сотрудники почты.

«Мы чтим старшее поколение, равняемся на героев. Задача органов власти — окружить заботой тех, кто подарил нам мирную жизнь, обеспечить им необходимую помощь, всемерную поддержку и внимание», — заявил глава региона Игорь Артамонов.