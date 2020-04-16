Донецк, , 19:10 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 32, сообщили 16 апреля в минздраве республики.

За минувшие сутки в ДНР выявлено ещё шесть случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Среди людей, у которых был обнаружен коронавирус, есть посещавшие хирургическое отделение №2 горбольницы №16 в Донецке.

Поэтому в вышеназванном отделении проводятся карантинные профилактические мероприятия. В горбольницу №16 ограничили доступ, отметили в минздраве.

«Больница работает только на приём ургентных больных, все плановые пациенты будут перенаправлены в другие учреждения здравоохранения», — говорится в сообщении министерства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в связи с пандемией действует в ДНР с 14 марта. Накануне, 15 апреля, в ДНР были выявлены четыре новых случая. Два человека излечились.

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